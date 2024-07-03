المحافظون الجُدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

أدى المحافظون الجُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز.

أسماء المحافظون الجدد

اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظا للبحيرة

أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم

محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

اللواء/ عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

اللواء/ هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

اللواء/ عبد الفتاح نور الدين سراج محافظا لسوهاج

خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظا لقنا

اللواء/ طارق مرزوق عبد المغني محافظا للدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

اللواء/ علاء إبراهيم عبد المعطي محافظا لكفر الشيخ

إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظا للمنوفية

حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

اللواء/ خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

اللواء/ محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

اللواء/ خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

اللواء/ إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

اللواء/ محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

اللواء/ أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

اللواء/ طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر