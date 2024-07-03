في أول تصريح له.. وزير الزراعة الجديد: توجيهات من القيادة السياسية للاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري، جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس.

وتقدم فاروق، بالشكر إلى القيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الزراعة، مؤكدا أن سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصري في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير.

وأشار إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من أقوى الاقتصادات في الوطن العربي والمنطقة.

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.