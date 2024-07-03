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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«هنولعها ونغني للصبح».. محمد فؤاد يروج لحفله في الساحل الشمالي

محمد فؤاد
محمد فؤاد
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يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة من أعماله الغنائية القديمة والحديثة، وسط حضور عدد جماهيري كبير.

شارك الفنان محمد فؤاد محبيه بنشر تفاصيل الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "هنكون معاكم يوم الجمعة 5 يوليو في حفلة الساحل الشمالي وهنولعها ونرقص ونغني للصبح".

https://www.instagram.com/reel/C87RMg9IfC9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

حفل محمد فؤاد في لبنان

ويحيي الفنان محمد فؤاد حفل غنائي في لبنان يوم 25 من الشهر الجاري، تحت عنوان "ديسكو 90"، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الطرب أبرزهم حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني.

آخر أعمال محمد فؤاد الفنية

طرح الفنان محمد فؤاد أغنية "سلام" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات أمير طعيمة، ألحان مصطفى محفوظ، توزيع توما ومن إخراج كريم مسلم، وحققت نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

وطرح أيضًا أغنية بعنوان "ليه" في مطلع عام 2021 عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام ، وحققت نجاحًا كبيرًا.

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