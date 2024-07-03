بالفيديو.. وزير الزراعة: هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه لا بد من العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن تصدير المنتجات الزراعية وإضافة الرقعة الزراعية ستعطي فرصة جيدة لزيادة التصدير، وتوفير عملة حرة للصناعة، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وأضاف "فاروق" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح والبنية التحتية التي تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وكل ما يمس قوة المصريين والزراعة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري وتحسين السلالات.

وأضاف أن تنمية الثروة السمكية والداجنة هدف آخر لوزارة الزراعة ولرؤية مصر 2030 للوصول للاكتفاء الذاتي.