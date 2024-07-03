بالفيديو.. وزير السياحة: الحفاظ على آثارنا من أهم أهدافنا في الفترة المقبلة

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التحديات الموجودة أمامهم واضحة جدًا، وكانت واضحة في نقاشاتهم مع رئيس الوزراء، وفي التكليفات التي حصلوا عليها من الرئيس السيسي.

وأضاف "فتحي" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية: “إن شاء الله المجموعة كلها هتشتغل بشكل متناسق على أساس نحقق كل التطلعات اللي محتاجين نوصل لها”.

وأكد الوزير أن مصر من الدول السياحية العريقة المهمة، وطموحات الدولة أكبر بكثير مما نحن فيه الآن، موضحًا أن أبرز أهداف الوزارة في الفترة المقبلة، تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وزيادة عدد السائحين وزيادة الإنفاق السياحي بصفة عامة، والحفاظ على آثارنا وافتتاح المتحف الكبير، واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد وزيادة رحلات الطيران.