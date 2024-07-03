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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأزهري: سنعمل تحت قيادة السيسي بما يليق بوطننا.. وتجديد الخطاب الديني ضمن الأولويات

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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قال أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد، إن تجديد الخطاب الديني ضمن أولويات الوزارة الجديدة، موضحا اننا نواجه تحديات صعبة تحتاج الى وعي كبير لإدراك حجم المخاطر.

وتقدم أسامة الأزهري في لقاء خاص مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، بخالص الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته ووضعه في هذا المكان، متابعا “سنعمل تحت قيادة الرئيس السيسي بما يليق بوطننا”.

واوضح أسامة الأزهري أنه سيعمل على تحويل المساجد إلى منارة للأمان والعلم وحفظ الوطن وتقديم الخطاب الديني الرشيد، متابعا انه يجب تنمية الشخصية الوطنية من منطلق ديني وإدراك قوة المواطن المصري.

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