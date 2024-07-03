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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إذاعة جيش الاحتلال: منفذ عملية الطعن يحمل الجنسية الإسرائيلية

عملية الطعن في المجمع
عملية الطعن في المجمع التجاري
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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

في الأثناء، أعلن قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة، مشيرا إلى رفع حالة التأهب في المنطقة.

حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتعرض ثلاثة إسرائيليين لإصابات حرجة وخطيرة، في عملية طعن، في مركز تجاري بمدينة "كرميئيل" شمال إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية أنه جرت "تصفية" منفذ الهجوم في مكان الحادث، موضحة أن منفذ العملية كرميئيل شاب عربي من منطقة دير الأسد في الجليل الأعلى، لكنه لم يتم تأكيد ذلك رسميا.

وتواجدت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في المنطقة الشمالية في موقع الحادثة.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن طواقمها قدمت العلاج لثلاثة مُصابين حالتهم خطيرة وحرجة.

الاحتلال الإسرائيلي كرمئيل الخط الاخضر