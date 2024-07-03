رسميًّا.. القائمة الكاملة للمحافظين الجدد 2024

أدى المحافظون الجدد اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت كالتالي:
إبراهيم صابر خليل محافظا للقاهرة
عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة
أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية
جاكلين عازر محافظا للبحيرة
أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم
محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف
عماد أحمد محمود محافظا للمنيا
هشام أبو النصر محافظا لأسيوط
عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج
خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظا لقنا
طارق مرزوق محافظا للدقهلية
أيمن محمد رشاد محافظا لدمياط
علاء إبراهيم محافظا لكفر الشيخ
إبراهيم شهاوي محافظا للمنوفية
حازم محمد حسن محافظا للشرقية
خالد مبارك محافظا لجنوب سيناء
خالد شعيب محمود حسن محافظا لمطروح
محمد الزملوط محافظا للوادى الجديد
عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر
خالد مجاور محافظا لشمال سيناء
إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان
محب حبشي محافظا لبورسعيد
أكرم محمد محافظا للإسماعيلية
طارق حامد محافظا للسويس
أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية
المهندس عبد المطلب محافظا للأقصر.
أشرف الجندي محافظا للغربية