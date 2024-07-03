نيفين الكيلاني تقدم التهنئة لوزير الثقافة الجديد

هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة التهنئة للدكتور أحمد هنو بمناسبة توليه حقيبة وزارة الثقافة خلفاً لها، وأعربت عن تمنياتها له بكل التوفيق والنجاح في إتمام مهمته كوزير ثقافة مصر.

وعبرت الدكتورة نيفين الكيلاني عن خالص شكرها وتقديرها لجميع العاملين بوزارة الثقافة على الدعم الذي قدموه خلال فترة توليها، وعلى الجهود المبذولة لإتمام العمل على أكمل وجه، مشيدة بالروح الجماعية والتفاني في العمل الذي أظهره الجميع

وقد ادى الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وزيرا للثقافة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة خلال التشكيل الوزاري الجديد

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.