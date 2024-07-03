نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن اختيار المهندس علاء فاروق وزيرا للزراعة اختيار موفق لأنه شخصية، لها باع كبير في المجال الزراعي ومحبوب من الفلاحين، لافتا إلى أن علاء فاروق كان له فضل كبير في رفع الديون عن المتعثرين من الفلاحين خلال الفترة السابقة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أننا نأمل أن يلتزم الوزير الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بالعمل علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين بقدر الإمكان، لافتا إلى أن أول أزمة تقابل الوزير الجديد هي ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر.

متمنيا أن يعيد الوزير الجديد هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

وطالب أبوصدام، الوزير الجديد أن يعيد قناة مصر الزراعية للفلاحين، لتكون منارة الإرشاد والتوعية، وعرض هموم ومخاوف الفلاحين، حيث يتطلب ذلك إعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق الفلاحين.

وأكد نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الري بالغمر إلى ري حديث والعمل علي التواصل المستمر مع الفلاحين علي الأرض ، لإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي.

ودعا أبو صدام الوزير الجديد لإعادة ترتيب الأولويات بوزارة الزراعة ودعم مركز البحوث الزراعية للانتهاء من المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي للصرف المغطي.