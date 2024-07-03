"الحرية المصري" يكشف عن مطالبه من الحكومة الجديدة

ثمن حزب الحرية المصري، التشكيل الوزاري الجديد بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التغيير شمل جميع الوزارات التي تحدث عنها الحزب بشكل مسبق والشارع بأكمله، متمنيا للكوادر الجديدة التوفيق والسداد.

وقال الحزب في بيانه، إن الحزب يأمل في الكثير من الجهود والإبداع من خلال الحكومة الجديدة، خاصة أن هذه الحكومة جاءت بعد ما تحدث الجميع عن مشاكله، بداية من القوى السياسية، إلى الشارع المصري، ولذلك يجب على الوزراء الجدد أن يستمعوا جيدا لمطالب الشارع وما جاء من مشكلات في الحديث عن الحكومة الجديدة.

وتابع أعضاء الحزب، أن تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالي، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال التنوع والتكامل فى اختيار الوزراء الجدد، التي ضمت نوابا لرئيس الوزراء، تنير لنا بارقة أمل في أداء مميز ومختلف.

وأضاف قيادات الحزب، أن الشعب كله يأمل بالكثير فى هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم من انقطاع للكهرباء وارتفاع الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإداري.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا.