بث مقاطع خادشة وتسهيل "الدعارة".. البلوجر روكي أحمد تنكر الاتهامات أمام النيابة

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفسق والفجور.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة علي هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، ووجهت النيابة لـ روكي أحمد تهمة تسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنكرت روكي أحمد، أمام فريق التحقيق التهم الموجهه إليها، وتمسكت أمام بأقوالها، وبأنها لا تعلم شيئًا عن تهمة ممارسة وتسهيل الدعارة.

التحقيق مع روكي احمد

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي البلوجر روكي أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض علي الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعي روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض علي الفسق والفجور.

سقوط البلوجر روكي أحمد

وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.



وتحفظت الأجهزة الأمنية علي هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة.