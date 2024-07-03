استثماراته تصل لـ2.6 تريليون.. الهضيبي يوجه رسالة للحكومة الجديدة بشأن سوق العقارات

أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، بالعرض الوافي الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.



وأكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة، مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس، كما أشار إلى أنه مع انتهاء دور الإنعقاد الرابع يتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ.

وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العاقارى، موضحا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.6 تريليون جنيه.



وأعلن "الهضيبى"موافقته على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم الاقتصار فى تأسيس شركات المساهمة على صناديق الملكية الخاصة، وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا اتجاه لرجال الأعمال خارج مصر.

