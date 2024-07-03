وزير السياحة: الرقمنة وزيادة الحركة الوافدة على رأس الأولويات

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن زيادة الاستثمارات ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر هي من أولويات عمله في الفترة المقبلة، بجانب مواكبة التطور الرقمي العالمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل القطاعات، مع تطوير العمل داخل الوزارة.

وأضاف فتحي، في تصريحات صحفية، عقب أدائه اليمين الدستورية، اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيعمل بشكل عاجل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر من خلال جذب الاستثمارات السياحية الجديدة، علاوة على زيادة الإنفاق السياحي بصفة عامة، والحفاظ على الآثار المصرية واستغلالها الأمثل لجذب الحركة، مشيرا إلى اهتمامه بالاستعداد الجيد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا زيادة رحلات الطيران مع الأسواق المختلفة لجذب السائحين.

وتابع الوزير، أن قضية التحول الرقمي تعد ذات أولوية قصوى له، بحيث تواكب مصر الركب العالمي في هذا المجال، موضحا "علمت أن هناك فريق عمل مختص بهذا الملف في الوزارة سوف أتابع ما توصلوا إليه، كما لا ننكر الخطوات الكثيرة التي قطعتها الوزارة خلال الأعوام الماضية في ملف الرقمنة، ولكننا نحتاج أيضا للتواجد بشكل أكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي".