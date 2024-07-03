الحكومة الجديدة.. «البوابة نيوز» تكشف أسباب استمرار أشرف صبحي فى حقيبة الشباب والرياضة

نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى كسب ثقة القيادة السياسية والاستمرار فى منصبه داخل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتكشف “البوابة نيوز”، أسباب بقاء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى منصبه داخل ديوان عام الوزارة.
- نجحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في التغلب على الأزمة الاقتصادية وقدمت كل الدعم للاتحادات الرياضية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الشهر المقبل وتأهل أكبر بعثة مصرية إلي الأولمبياد
- الخروج من العديد من الأزمات الخارجية التي هددت بإيقاف الرياضة المصرية وفتح قنوات التواصل المستمر مع الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، بالاضافة إلى حل مشاكل الرياضة المصرية الداخلية ومواجهاتها بما لا يخالف الميثاق الأولمبي.
- كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروعات إنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع من خارج موازنة الوزارة.