خاص.. وزير الشباب بعد حلف اليمين: استمرار خطة التطوير وتغييرات جديدة داخل الوزارة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب حلف اليمين فى الحكومة الجديدة ، أن العمل مستمر داخل وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة التطوير الشامل في منظومة الشباب والرياضة، وفق رؤية الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل الدعم الكبير غير المحدود للوزارة، وتلبية كل احتياجاتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الرياضة فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز إلى الدعم غير المحدود من الرئيس السيسي لقطاعي الشباب والرياضة، وحرصه على التوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح، وهو ما تحقق بالفعل في ظل دعمه للرياضة من خلال دعم أبطالنا ومساندتهم وتشجيعهم في المنافسات المختلفة، التي بثت روح الإصرار والعزيمة في نفوسهم لتحقيق الأفضل دائما.

وأكد وزير الرياضة إجراء تغيرات جديدة بين القيادات داخل الوزارة لظبط دولاب العمل خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير الشباب على أهمية الاستمرار في كل الخطط الخاصة بتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، من خلال المشروعات المتنوعة التي تنفذها الوزارة بشكل مستمر، وبرامج مختلفة لخدمة واستغلال قدرات شبابنا واستثمار طاقاته الكبرى لخدمة وطننا.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة مستمرة في أنشطتها ومشروعاتها وبرامجها وتحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، والمدن الرياضية والشبابية المتكاملة، ومراكز الابتكار، بجانب خطط الوعي المرتبطة بجهود الدولة في ملف بناء الإنسان المصري، والتنمية الفكرية والثقافية، التي حولت مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، قادرة على تقديم الدعم والرعاية للنشء والشباب في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى برامج التأهيل لسوق العمل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.