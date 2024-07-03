تحرير 52 محضرًا مخالفًا ضد تجار تموينيين بيوسف الصديق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق،على الأسواق ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: تحرير محضر تصرف في ٧٠٠ زجاجه زيت تمويني سعة الزجاجة ٨٠٠ مللي، وتحرير محضر تصرف في ٤٣٦ زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة ٨٠٠ مللي، وتحرير محضر تصرف في ٥٦٨ كجم سكر تمويني، وتحرير محضر تصرف في ٣٢٠ كجم سكر تمويني، وتحرير محضر تجميع والاستيلاء على ٥٤٠ كيس مكرونة تموينية زنة الكيس ٤٠٠ جم، وتحرير محضر جنحة تجميع عدد ٥ شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ عليها وقيد الإجراء القانوني بمركز الشرطة المختص تمهيدا للعرض على النيابة العامة، وتحرير ٢ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٧ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما حررت ٣٧ محضرا تنوعت ما بين (عدم إعطاء بون للمواطن _ عدم نظافة المعجن _ عدم الإعلان عن قائمة تشغيل المخبز) والمرور على عدد من المخابز السياحية ومتابعة الأوزان والأسعار المقررة.

وتم إتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال ما تم ضبطه من مخالفات والتحفظ على المضبوطات وقيد المحاضر بقسم الشرطة المختص تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي