متابعات ميدانية مكثفة وجولات تفقدية لرئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية لامتحانات الثانوية

نظمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية جولات ميدانية مكثفة ومستمرة لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، يرافقه عبدالحميد حسن، مسؤول أمن المنطقة، اليوم الأربعاء، سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وزار فضيلته مجمع لجان معهد فتيات آل نوح الثانوي والذي يضم ( معهد فتيات آل سهمود النموذجي، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، معهد فتيات آل نوح النموذجي)، وذلك في وجود الأستاذ أشرف سيف، مدير إدارة التعليم النوعي.

كما تفقد لجنة معهد بنين أبو خروع المشتركة بإدارة أبوصوير، في وجود الدكتورة شيماء حسين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعلي نصيري، مدير إدارة التنسيق، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان، وتهيئة سبل نجاح الامتحانات.

وأكد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، أهمية توفير الراحة والهدوء للطلاب، مشددًا على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات والمتابعة بالمنطقة؛ وقد أدى طلاب القسم العلمي، الامتحان في مادة التفاضل والتكامل.