الدفاع الروسية تسيطر على منطقة تشاسيف يار بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات مجموعة "الجنوب" من القوات (الروسية)، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير منطقة "نوفي" في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وحسنت الوضع على طول خط الجبهة"، نقلا عن وكالة سبوتنيك.

وأوضح البيان أنه "تم استهداف القوى العاملة ومعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاسيوكوفكا وكالينينا وتشاسوف يار، كونستانتينوفكا، وكراسنوغوريفكا، ورايغورودوك، وفيسيولي غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان "تم صد أربع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 جنديًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، وعشر شاحنات صغيرة".

وأوضح البيان أنه تدمير عدد من المدافع الميدانية ومحطتان للحرب الإلكترونية وكما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار البيان إلي أن "وحدات من مجموعة القوات "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفكا، في مقلاطعة خاركوف، غريغوروفكا، تورسكوي وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ولفت البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 540 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات، وتم تدمير عدد من المدافع الميدانية وتدمير ثلاث مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".