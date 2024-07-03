حزب حماة الوطن يهنئ الحكومة ويوجه رسالة للوزراء الجدد والمحافظين

وجه حزب حماة الوطن، التهنئة للحكومة الجديدة التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء الوزراء والمحافظين اليمين الدستورية.

وقال، إن الحزب على ثقة تامة في اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوزراء والمحافظين، لاسيما وأن التشكيل يضم كوادر ذات كفاءة عالية، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري.

وتابع، الحكومة الجديدة والمحافظون أمامهم تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الأوضاع العالمية، الأمر الذي يحتم ضرورة التركيز على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة في هذه المرحلة.