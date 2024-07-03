خاص.. أول تصريح لوزير الرياضة بعد حلف اليمين في الحكومة الجديدة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد حلف اليمين فى الحكومة الجديدة، أن ثقة القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية كبيرة تتطلب العمل والجهد الكبير من أجل خدمة "بلدنا الحبيبة"، متوجها بالشكر والتقدير للقيادة السياسية بعد تجديد الثقة خلال تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي وافق عليه مجلس النواب.

وأضاف وزير الرياضة- في تصريح خاص للبوابة نيوز، "إن خدمة الوطن شرف ما بعده شرف وعلينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل رفعة بلدنا والمساهمة بجزء بسيط من واجبنا تجاه مصرنا للعمل على تحقيق خطط التنمية والتطوير الكاملة".



وأشار وزير الشباب إلى المضي قدما لخدمة قضايا الوطن وتحقيق أهداف الدولة ومصالحها العليا في إطار خطط الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعت مصر في مكانة مرموقة بين دول العالم.

