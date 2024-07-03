رئيس جامعة حلوان يهنئ أشرف صبحي لتجديد الثقة به وزيرا للشباب

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور أشرف صبحي بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه واستمراره في منصبه وزيرًا للشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأعرب الدكتور قنديل عن سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التقدير الكبير للجهود المبذولة من قبل الدكتور صبحي في خدمة قطاعي الشباب والرياضة في مصر خلال الفترة السابقة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي للوزارة، مشيرًا إلى الدور المهم الذي لعبه في تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور قنديل أن استمرار الدكتور صبحي في منصبه سيسهم في مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج الطموحة التي تهدف إلى النهوض بقطاعي الشباب والرياضة في مصر، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل، متمنيًا للدكتور أشرف صبحي كل التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية، ثم دكتوراه في الإدارة الرياضية من جامعتي حلوان وآتو الكندية.

ولعب الدكتور أشرف صبحي الكاراتيه، وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتية والحزام الأسود، ثم عمل سكرتيرا عاما لمنطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 وحتى 1997، وبدأ مشواره العملي في عدة شركات رياضية كمدير للتسويق والعلاقات العامة بجانب عمله الأكاديمي كأستاذ للتربية الرياضية، ثم اخصائي نشاط رياضي بنادي الزمالك خلال الفترة من عام 1994 وحتى 1997، ثم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

وفي عام 2000، تولى منصب مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، وفي عام 2004 تم تعيينه عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعيين، وفي عام 2009 شغل منصب المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي 2010، كما ترأس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010.

وفي عام 2011، تم اختياره عضوا للجنة رابطة المحترفين ممثلًا عن نادي الزمالك، ثم رئيسا لقطاع التسويق والاستثمار خلال الفترة من 2011 وحتى 2012، وتولى منصب رئيس هيئة ستاد القاهرة خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2014 وفي عام 2018 عين وزيرا للشباب والرياضة.