حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن تم توقيع الاختيار عليهم، والذين جاءت أسماؤهم كالتالي:

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرًا للدفاع

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف علي كجوك وزيرا للمالية

كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرا للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرًا للثقافة

الدكتور محمد أحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للعمل

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف سويلم وزيرًا لـ الري والموارد المائية

كريم على إبراهيم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدانية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

عمرو أحمد سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين أحمد فؤاد وزيرة البيئة

شريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان.

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة.

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

محمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية والقانونية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

‎وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.