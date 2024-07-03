حسين حمودة يكشف ماذا يأمل المثقفون من وزير الثقافة الجديد؟

تضمن التشكيل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة تعيين الدكتور أحمد هنو وزيرا للثقافة خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني.

قال الدكتور حسين حمودة استاذ الادب بجامعة القاهرة ان جموع المثقفين ينتظون من الوزير الجديد الكثير خاصة ان هناك ملفات ثيرة تهم الشأن الثقافي بحاجة الى من يسلط الضوء عليها فالكثيرون من المثقفين المصريين من وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، استكمال المشروعات الثقافية التي كانت قد بدأت، وقطعت خطوات، خلال الفترة السابقة، ومنها بوجه خاص تقديم الخدمات الثقافية للأطراف المصرية، في سيناء بوجه خاص وأيضا في الصعيد وفي الصحراء الغربية.

واضاف حمودة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن المثقفين يتوقعون ويأملون في معالجة بعض الموضوعات وبعض الملفات الثقافية، مثل حل مشكلات النشر الحكومي، النهوض بصناعة السينما، ودعم أكبر لقطاع الترجمة من العربية وإليها، بحيث يتم تغطية النقص الواضح في هذا الاتجاه، العمل على المزيد من التنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، بحيث يتحقق حضور أكبر للثقافة الحقيقية الحديثة وللأدب الحديث في مقررات التعليم المختلفة، والبحث عن مزيد من سبل التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وبين الجهات الثقافية العربية والدولية، وتوفير إمكانات أكبر للمراكز الثقافية والسفارات المصرية في تلك البلدان.، ومنها تغذية هذه المراكز بالمواد الثقافية والإبداعية المتنوعة، بحيث تساعدها في القيام بأنشطة واضحة تصل بين الثقافة والإبداع المصري وبين الثقافات والإبداعات الإنسانية المتنوعة.