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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعتزم إطلاق صواريخ فضائية جديدة من مطار "فوستوتشني"

روسيا
روسيا
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أعلن مركز (TsENKI) التابع لوكالة "روس كوسموس" الروسية، اليوم /الأربعاء/، أن روسيا ستطلق صواريخ (Start-1M) الفضائية الجديدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي. 

وأشار المركز- في بيان، وفقا لموقع (روسيا اليوم)- إلى أن صواريخ.
Start-1M ستكون قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 500 كجم إلى المدار الأرضي المنخفض.

وفي 12 أبريل الماضي قال وزير الصناعة والتجارة الروسي السابق دينيس مانتوروف إن الإطلاق الأول لصواريخ Start-1M الروسية الجديدة من المفترض أن يجري عام 2026.

وكانت روسيا قد طورت سابقا صواريخ فضائية خفيفة من فئة "Start-1" وما بين عامي 1993 و2006 نفذت 7 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ اثنان من قاعدة بليسيتسك الفضائية و5 عمليات تم تنفيذها من مطار فوستوتشني الفضائي.

 

روسيا مطار فوستوتشني