حبس 5 متهمين بالتعدي على شاب بأسلحة بيضاء في السلام

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 02:00 م

قررت نيابة السلام، حبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدي على شاب، بأسلحة بيضاء، وسط إحدى شوارع مدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تربطهم خلافات بشقيق المجني عليه، بسبب انفصاله عن زوجته وهي من عائلتهم، فقرروا الانتقام من شقيقه .

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 متهمين بالتعدي على شاب، بأسلحة بيضاء، وسط إحدى شوارع مدينة السلام، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.

وضبط بحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة، والسيارة والدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.