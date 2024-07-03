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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 5 متهمين بالتعدي على شاب بأسلحة بيضاء في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة السلام، حبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدي على شاب، بأسلحة بيضاء، وسط إحدى شوارع مدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن  المتهمين تربطهم خلافات بشقيق المجني عليه، بسبب انفصاله عن زوجته وهي من عائلتهم، فقرروا الانتقام من شقيقه .

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 متهمين بالتعدي على شاب، بأسلحة بيضاء، وسط إحدى شوارع مدينة السلام، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.
وضبط  بحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة، والسيارة والدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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