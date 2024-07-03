من هو هاني سويلم وزير الري للمرة الثانية؟

أدى الدكتور هانى سويلم، اليمين الدستورية لمنصب وزير الموارد المائية والرى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء. وذلك للمرة الثانية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتولى الدكتور هاني سويلم منصب وزير الموارد المائية والري للمره الأولي في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عام 2022. وتقلد الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزير الموارد المائية والري، عدة مناصب، وهو أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية منذ 2012، عمل نائبًا عن رئيس جامعة أخن الألمانية في الدول الإفريقية منذ 2021، كما أنه مدير تنفيذي لوحدة اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه في "جامعة آخن" منذ 2009، عضو الفريق المصري الفني المفاوض في ملف سد النهضة منذ 2018 حتى 2021.

حصل عام 2002 على الدكتوراه في إدارة الموارد المائية من جامعة آخن في ألمانيا، وفي عام 1994 ماجستير في هندسة البيئة والري من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة.

وحصل عام 1992 على دبلوم في هندسة المياه من جامعة الزقازيق في مصر، وبكالوريوس في هندسة البيئة والري عام 1991 من الجامعة ذاتها.

شغل الدكتور هاني سويلم عدة مناصب، منها منصب أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة بين عامي 2011 و2017، كما عمل كمنسق برنامج عقد تنمية القدرات التابع لـ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بين 2009 و2011، بالإضافة إلى عمله باحثًا في المركز القومي لبحوث المياه التابع لـوزارة الموارد المائية والري المصرية بين 1991 و1997. 2002.