وزير خارجية مولدوفا: اقتربنا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أكد وزير خارجية مولدوفا ميهاي بيشوي اقتراب بلاده من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعه لانضمام بلاده إلى الاتحاد في أسرع وقت ممكن.

وشدد وزير الخارجية - في اتصال هاتفي مع قناة (القاهرة الإخبارية) - على أنه ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تملي على الشعب في مولدوفا ما يجب أن تفعله، مشيرًا إلى أن هناك خطرا والكثير من القلق بسبب ما حدث في أوكرانيا، لكن بلاده دولة ذات سيادة، وسيكون هناك اجتماع في أكتوبر لمناقشة هذا الأمر.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بمصلحة مواطنيها، لتكون جزءًا من هذا التكتل من أجل السلام والرفاهية.

وحول شروط انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي، قال بيشوي: يجب أن يكون لديها القدرة على التكيف مع القوانين الأوروبي والقدرة المحلية على منافسة الدول الأخرى في السوق الأوروبية.

وأضاف، أن الحرب الأوكرانية تسببت في عدة أزمات منها نقص الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة على المستوى العالمي، وزيادة حدة التضخم وتأزم الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن بلاده كانت بابًا مفتوحًا لكل اللاجئين الأوكرانيين وخاصة الأطفال.

وأشار إلى أن بلاده لديها التزامات تجاه أوكرانيا التي تدافع عن القانون الدولي وبشكل غير مباشر عن جيرانها، لافتا إلى أن بلاده تحاول مساعدة كييف وسوف تستمر في دعم أوكرانيا بالمساعدات المختلفة وكما أنهم يعملون على حفظ حق الجوار.

