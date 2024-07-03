إصابة بوكانان تربك حسابات إنتر ميلان قبل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد

تعرض الكندي تاجون بوكانان، المحترف ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالى، لإصابة خطيرة خلال مشاركته فى تدريبات منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأربكت إصابة تاجون بوكانان، حسابات سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، الذى يستعد بعد أيام لبدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن تاجون بوكانان، أصيب بكسر في الساق، سيغيب على إثره لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتة إلى أنه سيخضع لمزيد من الاختبارات في الأيام المقبلة لمعرفة طبيعة الإصابة.

وينتظر النادى الإيطالى، معرفة ما إذا كانت الشظية قد تأثرت، لافتة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن بوكانان سيظل خارج الملعب لفترة أطول، حسبما أضافت الصحيفة.

ومن المقرر أن يخضع بوكانان لعملية جراحية قريبا ليغيب عن مرحلة التحضير مع الإنتر، وفي أفضل السيناريوهات يمكن أن يكون اللاعب على أرض الملعب في أكتوبر المقبل.

بينما تأتى أسوأ السيناريوهات، وهى يمكن أن يكون عام 2024 قد انتهى بالنسبة لبوكانان، ليعود إلى الملعب في العام الجديد 2025.

