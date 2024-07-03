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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى كازاخستان للمشاركة في قمة شنغهاي

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف
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توجه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء إلى كازاخستان - ثاني محطة في جولته الحالية والتي بدأت أمس بزيارة طاجيكستان - لحضور قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تنطلق أعمالها اليوم في العاصمة آستانيا.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة البارزين انطلقوا رفقة شريف في رحلته إلى العاصمة الكازاخية آستانا، مضيفة أن شريف سيقدم رؤية باكستان فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة خلال القمة.

وتستضيف كازاخستان اليوم وغدا أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون". وتعقد أعمال القمة بمشاركة دول عديدة من بينها روسيا والصين والهند وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.
 

آستانيا كازاخستان طاجيكستان باكستان قمة شنغهاي