رسميا.. قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

وجاء التشكيل الوزاري:

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس للحكومة

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

كامل عبد الهادى فرج الوزير وزيرا للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للقوى العاملة

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشياب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

الدكتور كريم إبراهيم على بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

الدكتورعمرو طلعت وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة

الدكتور محمود مصطفي كامل عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتورشريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية

المهندس هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية

محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

المستشار محمود فوزى عبد الباري وزيا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

