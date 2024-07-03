الرئيس الصيني: ندعم كازاخستان في الانضمام إلى "بريكس"

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم /الأربعاء/، إن بلاده تدعم كازاخستان في الانضمام إلى مجموعة (بريكس)، ولعب دور قوة متوسطة على الساحة الدولية، وتقديم إسهاماتها الواجبة في الحوكمة العالمية.

وذكرت الوكالة الصينية للأنباء (شينخوا)، أن شي أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، عقب لقائهما، حيث يزور الرئيس الصيني كازاخستان؛ لحضور الاجتماع الـ 24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون.

وأضاف بينج، أن الصين وكازاخستان اتفقتا على الاشتراك معا في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وهي ثلاث مبادرات رئيسية اقترحتها الصين.

وتعهد الجانبان بمواصلة العمل معا بشكل وثيق في الشؤون الدولية، وبتعزيز التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون وآلية الصين- آسيا الوسطى، فضلا عن الأطر متعددة الأطراف الأخرى.

وحضر الرئيسان معا مراسم افتتاح الطريق السريع بين الصين وأوروبا، عبر بحر قزوين، بواسطة رابط فيديو.

