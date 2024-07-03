لأول مرة.. سيدة تتولى منصب وزير التنمية المحلية.. تعرف عليها| شاهد

في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، تم تعيين الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كوزيرة للتنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في مصر.

ولدت الدكتورة منال عوض ميخائيل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 1 يونيو 1967، حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها عام 1989، أكملت دراستها لتحصل على درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية عام 1995، ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية من نفس الجامعة عام 1999.

حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007، شغلت عدة وظائف منها، عضوًا فى الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، والجمعية الفيرولوجية البيطرية.

تولت منصب وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، وعينت نائبًا لمحافظ الجيزة عام 2015.

حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017 ، ضمن مدينة فائزة على مستوى العالم ، وشغلت منصب محافظ دمياط منذ عام 2018 حتى الآن.