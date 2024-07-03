حركة المحافظين.. السيرة الذاتية للواء دكتور عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد

أدى اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين، حلف اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محافظًا لسوهاج، خلفًا للواء طارق الفقي.



السيرة الذاتية

تخرج اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين، محافظ سوهاج، من كلية العلوم الشرطية وحصل على ماجستير القانون ثم دكتوراه في القانون الجنائي وشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية وفقيهًا قانونيًا.

وأشرف اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين، محافظ سوهاج، على العديد من الرسائل البحثية، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وأسهم في صياغة العديد من القوانين المنظمة للعمل الأمني ومشهود له بالكفاءة العِلمية والعَملية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

‎وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.