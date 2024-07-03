القمامة ومافيا البناء المخالف.. ملفات مهمة في انتظار وزيرة التنمية المحلية الجديدة

رصدت “البوابة نيوز” عددا من الملفات التي ستكون على طاولة الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديد خلفا للواء هشام آمنة خلال الشهور المقبلة بالمحافظات في إطار خطة الدولة لإنجاز الملفات المكلف.

مشكلة القمامة في المحافظات

تستعد الدكتورة منال عوض ميخائيل في العمل علي ملف القمامة علي مستوي المحافظات لانه الملف الأصعب لكل وزير والذي كان سببا في رحيل اللواء هشام آمنة عن الوزارة.

مافيا البناء المخالف بالمحافظات

تستعد الدكتورة منال عوض ميخائيل في العمل علي ملف محاربة مافيا البناء المخالف علي مستوي المحافظات وتفعيل الرقابة والتفتيش علي المدن والمراكز ومتابعة المسح الجوي .

ملف التصالح على مخالفات البناء

تبدأ الدكتورة منال عوض ميخائيل العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات بنسف الروتين الحكومي المعقده وعمل حراك للملف الثقيل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

تبدأ الدكتورة منال عوض ميخائيل في متابعة المحافظات وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمولات لترشيد الاستهلاك وأيضا ترشيد استهلاك الكهرباء في المدن والمراكز والوحدات المحلية.