تجديد الثقة في إيمان ريان نائبا لمحافظ القليوبية لفترة جديدة

كشفت حركة نواب المحافظين الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية والتي جرى إعلانها اليوم عن استمرار الدكتورة إيمان ريان نائبا لمحافظ القليوبية لفترة جديدة، حيث تولت المنصب في عام 2018، وجرى تجديد الثقة بها في تعديل الحركة عام 2019 ليتم اختيارها نائبا لمحافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024 لفترة جديدة وتجديد الثقة بها.

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024 حصلت خلال توليها المنصب في المحافظة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية وكان لها دور كبير في الملفات التي أسندت لها على مدار توليها المنصب مع محافظي الإقليم خلال هذه الفترة وهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الأسبق و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الراحل في مجالات النظافة وحياة كريمة ومواجهة الإشغالات في عددا من مراكز المحافظة بجانب ملف تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتفعيل منظومة الشباك الموحد، وأيضا ملف النظافة، وعدد من الملفات الأخرى التي نجحت فيها في شتى المهام المكلفة بها.

شاركت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية عضواً باللجنة المشكلة لعقد اختبار مقابلة شخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الخامسة والتي عقدت منذ أيام قليلة في إشارة لجهودها منذ كانت ضمن الدفعة الأولى من خريجي البرنامج.

يذكر أن نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024 الدكتورة إيمان ريان أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وحاصلة بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة 2012 ودرجة الماجستير الاقتصاد والإدارة المحلية 2013، وتمهيدي دكتوراة في الإدارة المحلية 2014 ودرجة الدكتوراة في مجال الاقتصاد والتنمية المحلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت مسؤول ملف الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة القاهرة وتم اختيارها لمنصب نائب محافظ القليوبية للمرة الأولى في 30 أغسطس 2018 وتولت العديد من الملفات بالقليوبية ومنها تطوير المراكز التكنولوجية بالقليوبية وتولت العمل على ملف النظافة بمدن المحافظة وتطوير المنظومة ودعمها بالمعدات.