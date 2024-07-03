الحكومة الجديدة.. الدكتورة منال عوض ميخائيل أول سيدة في منصب وزير التنمية المحلية

حصلت “البوابة نيوز” علي السيرة الذاتية للدكتور منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد حلف اليمين الدستوري بالتشكيل الوزاري الجديد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتخرجت الدكتورة منال عوض ميخائيل، في عام 1989 من جامعة بنها وحصولها على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم حصلت على درجة الماجستير عام 1995، ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية في عام 1999.

كانت منال عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

في عام 2013، شغلت منال عوض منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بـوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشغلت منصب محافظ دمياط، وهي ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، وكانت شغلت منصب نائب محافظ الجيزة قبل أدائها اليمين الدستورية كمحافظ دمياط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصلت منال عوض على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية 2007م، وتسلّمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017 ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم الذي أقيم بأيرلندا.

منال عوض أول سيدة تتولى منصب وزير التنمية المحلية

وتعد منال عوض أول سيدة في تاريخ مصر تتولى منصب وزير التنمية المحلية، حيث كانت تقتصر تلك الوزارة على الرجال فقط، منهم: «عبد السلام المحجوب، عادل لبيب، هشام الشريف، أحمد زكي عابدين، هشام الشريف، محمد أحمد عطيه، هشام آمنة».

وشهدت الحكومة الجديدة 2024 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تغيير عدد كبير من الوزراء والإبقاء على البعض ودمج وزارات.