بعد عرضهم في متاحف فرنسية.. ذكرى استعادة الجزائر لرفات 24 من قادة المقاومة

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث من يوليو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1819 - الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم «بنك المدخرات لنيويورك»، وقد مثل هذا الصندوق نقطة تحول في مجال الخدمات المالية، حيث يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار وتوفير فرص استثمارية آمنة للمواطنين.

1886 - المهندس والمخترع الألماني كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من إختراعه، هذه السيارة تمثل نقلة نوعية في عالم النقل، حيث أظهرت قدرة التكنولوجيا على تحويل الرؤية إلى واقع، وتم اعتبارها ميلادًا لصناعة السيارات وبداية للثورة الصناعية.

1928 - أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن، وقد استقطب هذا الإنجاز اهتمامًا كبيرًا وسط الجمهور والمحللين على حد سواء، وعكس التقدم التكنولوجي المتسارع الذي تشهده الصناعة الإعلامية في العصر الحديث.

1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان.

1962 - جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعلن انتهاء ثورة التحرير بعد أن أقرت فرنسا باستقلال الجزائر ولم يتبقى سوى التصديق الرسمي على الاتفاق بين الجانبين.

2004 - الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند، في خطوة تاريخية تعزز من شبكة النقل العام في المدينة، مما حسن من جودة تجربة التنقل للمواطنين والزوار، حيث يوفر القطار تقنيات حديثة ومرافق مريحة تلبي احتياجات الركاب.

2016 - وقوع تفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد تسفر عن مقتل 292 وإصابة 250 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

2018 - فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان بسبب السيول تُخلف 126 قتيلاً و86 في عداد المفقودين.

2020- الجزائر تستعيد رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية، بعد مرور 170 سنة على احتجازها وعرضها في متاحف فرنسية مختلفة.

2023 - مقتل 12 فلسطينيًّا وإصابة ما يزيد عن 170 آخرين في اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، والمقاومة الفلسطينية ترد بقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين وإعطاب مركبات عسكرية.