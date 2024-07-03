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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ وزير الرياضة بتجديد الثقة الوزارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أرسل الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين، برقية تهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة تجديد الثقة في التشكيل الوزاري الجديد. 

وأعرب إسكندر في برقيته عن بالغ سروره واستعداده التام لمواصلة تنفيذ مشروع تأهيل العمالة المصرية في مراكز الشباب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأشار إسكندر إلى اللقاء الذي جمعه بالدكتور أشرف صبحي في يناير الماضي، حيث ناقشا معًا رغبة الطرفين في تقديم الدعم الكامل للشباب وتعليمهم المهن التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي.

 وأشاد رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا باهتمام الوزير بتوقيع بروتوكول التعاون، الذي يسمح بانطلاق العمل المشترك بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد العمال المصريين في إيطاليا. 

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