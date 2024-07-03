رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر أسلوب حياة "، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واستهل الدكتور منصور حسن كلمته بتقديم التهنئة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتجديد الثقة متمنياً له مزيد من التقدم والنجاح والتوفيق، مرحباً بضيوف الجامعة حيث يتم انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على هامش المؤتمر وفي رحاب الجامعة، موضحاً أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور منها الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة، واستعراض استراتيجية جامعة بني سويف لتحقيق التنمية المستدامة ، ومناقشة التحديات الاقتصادية و السياسية و الدولية و دورها في الاقتصاد الأخضر، وآليات التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية و الفنادق الصديقة للبيئة، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في التخفيف من آثار التغير المناخي، والزراعة المستدامة، واستخدام تطبيقات الليزر في التنمية المستدامة إعادة تدوير مياه الصرف بتقليل و استهلاك المياه لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية لمواجهة التغيرات المناخية .

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي رفعت، أن المجلس الأعلى للجامعات يرحب ويدعم بشكل كبير كافة الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام وزير التعليم العالي نحو التحول نحو الأخضر ، موضحاً أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة داخل مناهج الجامعات لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وأصبح أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل تغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيراً إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية وتوجيه قطاعات الدولة المتنوعة طبقاً للاستراتيجية القومية للتعليم العالي.

فيما أكد الدكتور سامح المراغي أن المؤتمر سوف يسلط الضوء على أهم الأبحاث والمستجدات العلمية للتحول للأخضر وتقديم مراجعة علمية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، معرباً عن أمله أن يكون المؤتمر نواة علمية حقيقة لحياة خضراء عن طريق تغيير أساليب تعامل الأفراد مع البيئة والاستخدام الأمثل لموارد المياه والطاقة.

وفي نهاية المؤتمر أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة للدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة مني عبد الحميد هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.