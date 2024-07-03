10 معلومات عن نائب محافظ الأقصر الجديد

تولى الدكتور «هشام أحمد أبو زيد أبو زيد» منصب نائب محافظ الأقصر، ضمن التشكيل الجديد لنواب المحافظين وذلك خلفا لـ «محمد عبد القادر خيري» نائب محافظ الأقصر السابق، وفقاً لفضائية «اكسترا نيوز» في خبر لها.

من هو “هشام أبو زيد” نائب محافظ الأقصر الجديد

وتنشر "البوابة نيوز" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر الجديد.

1 – ولد الدكتور هشام أحمد أبو زيد، في الأول من أكتوبر سنة 1978، في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

2 – هو من أبناء القبيلة الهمامية بنجع حمادي، وأحد أحفاد شيخ العرب همام.

3 - حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون عام 2001 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

4 - حصل على درجة الماجستير في القانون عام 2007، ثم على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2015 بتقدير جيد جدا مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز البحثية الأخرى.

5 - تم تعيينه بمديرية القوى العاملة بقنا عام 2002.

6 – تدرج في المناصب إلى أن وصل لمدير الشئون القانونية بمنطقة عمل نجع حمادي.

7 - عمل مديرا لمكتب علاقات عمل فرشوط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا.

8 - عمل مديرا لمركز التدريب والتطوير الإداري بمديرية القوي العاملة بقنا، ثم مديرا لإدارة التخطيط بمديرية القوي العاملة بقنا.

9 – تقلد منصب وكيل مديرية القوى العاملة بسوهاج.

10- أخيرا تم تعيينه نائبا لمحافظ الأقصر لعام 2024.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.