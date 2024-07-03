أسامة عباس لـ "البوابة نيوز": خبر وفاتي بروفة متكررة ومزعجة

تلاحق شائعات الوفاة عددا كبيرا من نجوم الفن الجميل، ودائمًا ما تكون رموز القوة الناعمة الأكثر عرضة لتداول هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتشر بين الجمهور بشكل كبير دون الوقوف على حقيقة الأمر وتحري الدقة، آخرهم الفنان أسامة عباس حيث تصدر قوائم البحث والترند، مما اضطر إلى الخروج لنفي هذه الشائعة.

وقال الفنان أسامة عباس لـ "البوابة نيوز": "أنا لسه عايش وكويس، شائعة وفاتي بروفة متكررة ومزعجة، مازلت على قيد الحياة، الحمدلله أنا بخير وشكرًا كثيرًا على الاطمئنان، لا أعرف ما الهدف من مروجي هذه الشائعات، خبر شائعة وفاتي يتم تداوله كثيرًا".

تكريم الفنان أسامة عباس بمهرجان المسرح

كرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، في دورته الـ 17، التي من المقرر أن تستمر حتى 30 يوليو الجاري، الفنان القدير أسامة عباس؛ تقديرًا على مسيرته الفنية والمسرحية الحافلة.

وأعرب الفنان أسامة عباس عن سعادته البالغة بهذا التكريم في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، قائلًا: "سعيد بهذا التكريم من مهرجان المسرح المصري، فمن الضروري أن يكرم الفنان على أعماله الفنية، لأن ذلك بمثابة كلمة شكر للفنان الذي أفنى عمره في خدمة الفن".