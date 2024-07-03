توقيف 8 أشخاص بألمانيا والسويد لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أعلنت النيابة الألمانية، اعتقال خمسة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وفقاً لتقرير قناة العربية.

وأفاد ممثلو الادعاء، بأنه تم اعتقال الخمسة يوم الأربعاء الماضي في ألمانيا، بتهم تشمل المشاركة في جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين، ما يُصنّف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

فى سياق متصل، أعلنت النيابة العامة السويدية، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، في إطار تحقيق يُجرى في السويد بالتعاون مع ألمانيا.

وأشارت أولريكا بنتليوس إيجذلرود، المدعية المكلفة بالتحقيق، إلى "التعاون الجيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول" الذي ساهم في اعتقال المشتبه بهم.