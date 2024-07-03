عيار 21 يسجل 3180 جنيهًا .. صعود أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الأربعاء ليخترق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركات الذهب خلال الفترة الماضية، يأتي هذا بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتحركات البنك المركزي المصري.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3175 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3170 جنيها للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3180 جنيها للجرام، بينما قد انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3160 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3165 جنيها للجرام.

ساعد ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم على دفع أسعار الذهب المحلي لاختراق منطقة التداولات العرضية و التداول فوق المستوى 3170 جنيها للجرام الذي كان يمثل عائقا أمام سعر الذهب خلال الفترة الماضية، ولكن ستراقب الأسواق هل سيكون ارتفاع السعر مستمرا بزخم إيجابي ليستقر فوق هذا المستوى، أم أنها حركة صعود مؤقتة وسيعود السعر إلى التراجع من جديد.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية لا يزال يشهد استقرارا ولكن هناك ترقب لتأثير تحركات البنك المركزي المصري وتأثيرها على الأسواق المالية، حيث يستمر البنك المركزي في سحب السيولة النقدية من البنوك بهدف تشديد السياسة النقدية وتقليل المعروض من السيولة النقدية في الأسواق وبالتالي العمل على خفض معدلات التضخم.

قد يكون لهذا تأثير غير مباشر على أسواق الذهب كون تراجع السيولة النقدية سيؤثر بالسلب على الطلب المحلي على الذهب الذي يشهد بالفعل تراجع كبير خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي سيكون العامل الأساسي في تغير حركة الذهب هو تحرك السعر العالمي بالإضافة إلى سعر الصرف.

هذا وتعقد الشعبة العامة للذهب اجتماعا مع ممثلين من مصلحة الضرائب والجمارك المصرية والدمغة والموازين، وذلك لتحديد رسوم جمارك الذهب بصحبة العائدين من الخارج بعد انتهاء مبادرة زيرو جمارك، وطرق المحاسبة الجديدة مع الضرائب فيما يتعلق بضريبة الدخل.

يذكر ان انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع العائدين من الخارج لم تؤثر بشكل كبير في سوق الذهب وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، فبالرغم من محدودية المعروض بعد انتهاء المبادرة إلا أن ضعف الطلب لم يسبب ضغطا على مستويات الأسعار.

يذكر أن عمليات تصدير الذهب مستمرة بسبب بحث التجار عن وسيلة لتعويض غياب الطلب المحلي، وهو ما يجعل سعر الذهب المحلي مستقرا خلال الفترة الحالية ومناسبا لتحركات سعر الذهب العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، وذلك بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات عن قطاع العمالة بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي.

يحاول سعر الذهب العالمي اختراق المستوى 2340 دولارا للأونصة الذي يعد الحد العلوي لمنطقة تذبذب التداولات التي سيطرت على حركة السعر منذ نهاية الأسبوع الماضي، ليستهدف الآن الوصول إلى المستوى 2350 دولارا للأونصة.

إذا نجح سعر الذهب في الاغلاق اليومي فوق المستوى 2350 دولارا للأونصة يفتح الباب لمزيد من المكاسب مستهدفاً المستوى 2365 دولارا ثم المستوى 2380 دولار للأونصة.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم الأربعاء بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، وذلك على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، بينما تترقب الأسواق تأثير عمليات سحب السيولة النقدية من قبل البنك المركزي المصري على سعر الصرف والعرض والطلب على الذهب

السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية جلسة اليوم ليتخطى المستوى 3170 جنيها للجرام، وهو المستوى الذي مثل عائقا أمام حركة السعر منذ فترة طويلة، ولكن ستترقب الأسواق هل سيكون اختراق هذا المستوى ناجح وسيستقر السعر فوقه بزخم جيد أم سيعود سريعاً إلى التراجع. والتذبذب من جديد.

الجدير بالذكر أن استقرار السعر فوق المستوى 3170 جنيها للجرام سيدفعه إلى اختبار المستوى 2200 جنيه للجرام ثم المستوى 2250 جنيها للجرام.