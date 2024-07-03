مجلس الذهب العالمي: 12% ارتفاعا بأسعار الذهب منذ بداية 2024

أعلن مجلس الذهب العالمي، أن أداء الذهب كان جيدًا بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 12% منذ بداية العام، متجاوزًا معظم الأدوات المالية الرئيسية.

وقد استفاد الذهب حتى الآن من استمرار شراء البنوك المركزية للذهب، وتدفقات الاستثمار الآسيوية، والطلب الاستهلاكي المرن، بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين الجيوسياسي.

ويعتقد مجلس الذهب العالمي أن الحافز بالنسبة للذهب خلال النصف الثاني من عام 2024 يمكن أن يأتي من انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، التي تجتذب تدفقات الاستثمارات الغربية، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى التحوط من المخاطر المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وكان طلب البنوك المركزية المحرك الرئيسي لأداء الذهب في السنوات الأخيرة وفقا لمجلس الذهب العالمي، حيث يقدر أن البنوك ساهمت بما لا يقل عن 10% في أداء الذهب في عام 2023 وربما حوالي 5% حتى الآن هذا العام. ومع ذلك أعلن البنك المركزي الصيني عن تباطؤ في مشتريات الذهب خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يتوقف عن شراء الذهب في مايو.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل طلب البنوك المركزية العالمية أعلى من الاتجاه المتوسط هذا العام، وفي حين أن إجمالي المشتريات المبلغ عنها قد يكون أقل من العام الماضي، إلا أن إجمالي المبيعات قد تباطئ أيضًا.

يحاول سعر الذهب العالمي اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة الذي يعد الحد العلوي لمنطقة تذبذب التداولات التي سيطرة على حركة السعر منذ نهاية الأسبوع الماضي، ليستهدف الآن الوصول إلى المستوى 2350 دولار للأونصة.

إذا نجح سعر الذهب في الاغلاق اليومي فوق المستوى 2350 دولار للأونصة يفتح الباب لمزيد من المكاسب مستهدفاً المستوى 2365 دولار ثم المستوى 2380 دولار للأونصة.