شرطة كينيا: اعتقال أكثر من 270 شخصا لارتكابهم أعمال إجرامية خلال مظاهرات

أعلنت الشرطة الكينية إلقاء القبض على أكثر من 270 شخصا بينهم 204 في منطقة العاصمة نيروبي؛ حيث يشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية خلال مسيرات مناهضة للحكومة تحول بعضها إلى أعمال نهب.

وقالت مديرية المباحث الجنائية - في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - إن "القوات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد حددت هوية المشتبه بهم الذين كانوا يمارسون أنشطة إجرامية تحت ستار الاحتجاج وألقت القبض عليهم".

حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء. وكانت مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في كينيا قد خركت - أمس - وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما وقعت صدامات واعتقل عدد من الأشخاص في وسط العاصمة نيروبي.

وبدأت هذه التعبئة - في منتصف يونيو الجاري - على شبكات التواصل الاجتماعي؛ احتجاجا على مشروع للميزانية، نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.