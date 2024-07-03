بعد أزمة "شنطة" هاجر أحمد.. تعرف على خطوات تنظيف الحقائب الفاخرة

تصدرت الفنانة هاجر أحمد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت عن تلف حقيبة لها من ماركة عالمية بقيمة 5000 دولار بسبب مغسلة كانت قد أرسلتها لهم من أجل تنظيفها وتم التعامل معها بالخطأ، فيما أعلنت الفنانة انها سوف تقاضي المغسلة بسبب تلف حقيبة باهظة الثمن والذي يصل سعرها بالمصري الى ربع مليون جنيه.

وتبرز "البوابة نيوز" عدة طرق لتنظيف الحقائب الماركات في حالة عدم القدرة على ارسالها للشركة المصنعة للتعامل معها وهي اول خطوة يجب اتخاذها:

المواد المستخدمة:

استخدام قطعة قماش ناعمة جدا ونظيفة ولا يجب استخدام قطع ناشفة او حادة.

استخدام منظف خاص للجلد المناسب لنوع الشنطة.

استخدام مرطب للجلد حتى لا يحدث جفاف وتقشر او تشقق ويفقد لمعته.

فرشاة ناعمة جدا لتنظيف الزوايا والتجاويف.

بخاخ مانع للماء وفقًا لنوع الجلد.

طريقة التنظيف:

مسح الحقيبة بقطعة من القماش الناعم لإزالة الأتربة والأوساخ الخفيفة.

استخدام محلول التنظيف المخصص للجلد أو قطعة من الصابون الناعم لتنظيف الشنطة بلطف.

غسل الحقيبة بالماء الفاتر لإزالة المواد التنظيف واتركيها تجف بشكل طبيعي وتجنب استخدام الماء الساخن أو المذيبات الكيميائية القوية التي قد تتلف الجلد.

ترك الحقيبة لتجف بالكامل قبل استخدامها مرة أخرى.

وإزالة البقع من الشنط الجلد يمكن استخدام منظف الزجاج لإزالة البقع القديمة برش كمية صغيرة من منظف الزجاج على البقعة واستخدمي قطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية لفرك البقعة بلطف حتى تتلاشى.

استخدام الكحول لإزالة بقع الحبر بفرك بقعة الحبر بحركة دائرية حتى تتلاشى ثم امسحي البقعة بقطعة قماش جافة وتكرار العملية إذا لزم الأمر.

استخدام كريم الترتار لإزالة الزيوت والدهون الملوثة.

تنظيف الحقيبة الملوثة ببقع العلكة او الشمع بالتبريد.

استخدام بيروكسيد الهيدروجين من بقع الدم الملوثة للحقيبة الجلدية.

عند تنظيف شنط الجلد الماركات، تذكري أنه قد تختلف تركيبة الجلد وتحمله للمنظفات والمواد المستخدمة، لذا قبل تطبيق أي طريقة تنظيف قومي بإجراء اختبار صغير على منطقة غير مرئية من الحقيبة للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على الجلد.

لماذا يجب تنظيف الحقائب:

الحفاظ على مظهرها الأنيق والحفاظ على جودتها على المدى الطويل.

إزالة الأوساخ والبقع التي يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على مظهر الشنطة.

الحفاظ على جودة الجلد، حيث يساعد تنظيف الشنط الجلدية على منع تجفيف الجلد والوقاية من تشقق الجلد.

يجب تجنب وضع الشنطة في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة كي لا يتأثر الجلد بسبب التشقق أو التلف.

يجب تنظيف الشنطة بانتظام باستخدام منتجات تنظيف الجلد المناسبة للحفاظ على نظافتها ولونها الأصلي.

تخزين الشنطة في أكياس غير ملوثة وفي مكان جاف ومظلم للحفاظ على جودة الجلد.

تجنب المواد الكيميائية الضارة مثل المذيبات والكحول.

حماية الشنطة في الأماكن العامة للحماية من الخدوش أو السرقة.

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