جلوبز: انخفاض الاستثمار الأجنبي في إسرائيل بنسبة 10% خلال الربع الأول من عام 2024

ذكرت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن عدد كيانات الاستثمار الأجنبي النشطة في إسرائيل سجلت انخفاضا بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ الستة أشهر السابقة لها.

ونقلت الصحيفة، عن دراسة اقتصادية أجرتها منظمة "رايز" المستقلة للأبحاث الاقتصادية، القول إن هذا الانخفاض يشمل صناديق راس المال المغامر، والصناديق المؤسسية، والمؤسسات الاستثمارية، والشركات، مشيرة الى انه بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، فإن الانخفاض أكبر بنسبة 18%.

كما انخفض عدد المستثمرين الإسرائيليين في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 15% مقارنة بالستة أشهر السابقة وبنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت الدراسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن العديد من المستثمرين بدأوا في الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية خلال فترة جائحة كورونا خلال عامي 2020-2022، إلا أن الكثير منهم قد شهد تراجعا خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبداية الأزمة العالمية في الاستثمار في شركات التكنولوجيا، لكن الأرقام فى استثمارات الشركات الناشئة التي تظهر الآن أقل حتى من تلك التي سجلت في خلال عام.2019.

وأضافت أنه بالنسبة لطرح شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في نيويورك، يتبين أن العدد كان أقل من متوسط السنوات السابقة.

ففي الواقع، لم تقم سوى شركة إسرائيلية واحدة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك هذا العام.

وأوضحت الدراسة - التي أجرتها مؤسسة "رايز" - أنه برغم زيادة المبالغ التمويلية التي جمعتها الشركات الناشئة الإسرائيلية، إلا أن عدد الشركات سجل انخفاضا كبيرا، حيث وصل عددها إلى 112 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن بالمقارنة بعدد الشركات الإسرائيلية التي تجمع الأموال فقد تراوحت بين 300 إلي 400 شركة خلال عام 2019.

