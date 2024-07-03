منظمة التحرير: الفلسطينيون في "الجليل والمثلث والنقب" يواجهون آليات قمع غير مسبوقة

قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، إن هدف نتنياهو من العدوان على قطاع غزة، هو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مبينا أن الشعب الفلسطيني في "الجليل والمثلث والنقب" والمدن المختلطة بداخل إسرائيل يواجهون بسياسات عنصرية وآليات قمع غير مسبوقة.

وأشار الغول - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى أن ما يجري في الضفة الغربية يعد حربا همجية بوسائل متعددة.

وأكد أن الولايات المتحدة تريد أن تُحمل أذرع المقاومة والشعب الفلسطيني مسؤولية إطالة أمد الحرب، على خلفية عدم تنفيذ القرار الذي قدمته لمجلس الأمن بخصوص إنهاء الحرب في غزة والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 14 صوتا مقابل اعتراض الاتحاد الروسي، كما أن عودة واشنطن الآن لتعديل النقطة الثامنة من مشروع القرار يعد استخفافا ومحاولة لعدم تطبيقه.

وشدد الغول على أن الولايات المتحدة توجه بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية؛ لكنها تمارس وتقود وتشعل فتيل الحروب في مختلف أقاليم العالم، كما أنها تقود إسرائيل في حربها على غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها تستطيع إلزام إسرائيل بوقف الحرب فورا.

