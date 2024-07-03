جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الشخصية الكرتونية.. تعرف على الشروط

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق الموسم الثاني من مسابقة تصميم الشخصية الكرتونية "مصر الابتكارية" لعام 2024، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/2024.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في مصر.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة المعنية لوضع الإطار العام للمسابقة، بأن المسابقة تهدف إلى تحفيز المواهب الإبداعية وتشجيع إنتاج شخصيات كرتونية مميزة تعكس الثقافة المصرية وتسهم في تكوين هوية وطنية قوية للأطفال. وأضاف أن هذه المبادرة تمثل فرصة رائعة للمبدعين المصريين لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتقديم أفكار مبتكرة لشخصيات كرتونية ذات طابع مصري أصيل.

وتشمل أهداف المسابقة اكتشاف المواهب الإبداعية في مجال تصميم الشخصيات الكرتونية، وتشجيع إنتاج شخصيات مصرية مبتكرة، والارتقاء بمستوى صناعة محتوى الطفل في مصر، بالإضافة إلى توفير محتوى كرتوني هادف وجذاب للأطفال المصريين.

وحددت الجامعة شروطاً للمشاركة في المسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم مصرياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن تكون الشخصية الكرتونية مبتكرة ومميزة ولم يسبق استخدامها من قبل. كما يجب أن تعكس الشخصية الثقافة المصرية وتكون مناسبة للأطفال من جميع الأعمار، مع قابليتها للتطبيق في مختلف مجالات محتوى الطفل (مثل الرسوم المتحركة، والألعاب، والعرائس، والكتب، والمطبوعات).

وفيما يتعلق بآلية التقديم، أوضحت الجامعة أنه متاح التقديم لكافة المصريين، ويحق لكل متسابق أن يتقدم بعمل واحد فقط، وانه سيتم إنشاء موقع إلكتروني تحت إشراف لجنة متخصصة لرفع أعمال المتسابقين وإدخال بياناتهم الأساسية. كما يتعين على المشاركين تقديم أعمالهم على فلاش USB وتسليمها باليد مطبوعة بجودة عالية على نطاق A3 ملصق على كرتون بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع ومستشار رئيس الجامعة للفنون.

وتدعو جامعة حلوان جميع المبدعين والمهتمين بمجال تصميم الشخصيات الكرتونية للمشاركة في هذه المسابقة الفريدة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز صناعة المحتوى الإبداعي للأطفال في مصر وترسيخ الهوية الثقافية المصرية لدى الأجيال الجديدة.

حيث ان الموعد النهائي لتقديم الأعمال ١٥ يوليو ٢٠٢٤ ويتم فرز الأعمال وتقييمها ١٥ اغسطس، كما يتم اختيار أفضل عشرة أعمال للمشاركة في التصفيات النهائية أول سبتمبر، ويتم التصويت على أفضل شخصية كرتونية ١٥ سبتمبر، ويتم إعلان الفائزين أول أكتوبر ٢٠٢٤.

والجدير بالذكر أن جوائز المسابقة التى حددتها لجنة الجائزة :

الجائزة الأولى 200,000 جنيه مصري

الجائزة 100,000 جنيه مصري.

الجائزة الثالثة 50,000 جنيه مصري.

بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للفائزين